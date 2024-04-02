В ночь на среду возможны грозы; днем - дожди, снег и метель

Ночью дождевые и грозовые облака будут перемещаться с юга на север. Местами ожидаются сильные ливни с крупным градом и мощными порывами ветра.

В среду утром и в течение дня в восточных регионах страны также ожидаются сильные дожди и снег. Суточное количество осадков местами может превысить 30 миллиметров, что соответствует месячной норме.

В среду осадки ожидаются по всей Латвии, но на западе их будет меньше, чем на востоке. Дождь перейдет в снег, возможна метель. Во второй половине дня во многих местах образуется снежный покров, дороги будут скользкими.

Днем в среду температура воздуха понизится до -1...+4 градусов, порывы западного и северного ветра составят 10-15 метров в секунду, на побережье местами до 20 метров в секунду.

В Риге в течение дня временами ожидается дождь, переходящий в мокрый снег и метель. Порывы северного, северо-западного ветра во второй половине дня составят 18 метров в секунду, температура воздуха понизится до +1 градуса.

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