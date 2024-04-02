В Латвии побит рекорд тепла для 2 апреля

Предыдущая самая высокая температура воздуха, зафиксированная в стране во второй день апреля, была +20,4 градуса в 2017 году в Даугавпилсе.

Рекорд максимальной температуры 2 апреля был побит на 12 станциях наблюдения, в том числе в столице, где столбик термометра поднялся до +18,9 градуса.

В 16 часов температура воздуха составляла от +4,6 градуса в Колке и +5,5 градуса в Павилосте до +21,9 градуса в Даугавпилсе.

Как сообщалось, в среду на всей территории Латвии ожидаются осадки, но на западе их будет гораздо меньше, чем на востоке, где местами прогнозируются сильные ливни, а также возможны грозы с градом и разрушительными порывами ветра. Дождь сменится снегом, ожидаются метели. В среду во второй половине дня местами образуется снежный покров, дороги станут скользкими.

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