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За ночь в Даугавпилсе выпало 90% месячной нормы осадков

rus.tvnet.lv/LETA
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Дождь. Иллюстративное фото
Дождь. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

С началом дождя поздно вечером во вторник и до 8 утра в среду количество осадков в Даугавпилсе достигло 31,5 миллиметра, или 90% месячной нормы, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVGMC).

В полночь и ранним утром в городе была гроза.

В среду утром сильный дождь прошел во многих районах Видземе, Селии и Латгале.

По прогнозам гидрологов, в ближайшие дни осадки вызовут быстрый подъем уровня воды в реках, местами возможно затопление низин.

Уже сообщалось, что в ближайшие дни в Латвии ожидаются частые дожди, а температура воздуха в воскресенье днем и в первые дни следующей недели может достигнуть +20 градусов, прогнозируют синоптики.

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