За ночь в Даугавпилсе выпало 90% месячной нормы осадков

В полночь и ранним утром в городе была гроза.

В среду утром сильный дождь прошел во многих районах Видземе, Селии и Латгале.

По прогнозам гидрологов, в ближайшие дни осадки вызовут быстрый подъем уровня воды в реках, местами возможно затопление низин.

Уже сообщалось, что в ближайшие дни в Латвии ожидаются частые дожди, а температура воздуха в воскресенье днем и в первые дни следующей недели может достигнуть +20 градусов, прогнозируют синоптики.

Галерея: Весна в Европе

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