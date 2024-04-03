За ночь в Даугавпилсе выпало 90% месячной нормы осадков

С началом дождя поздно вечером во вторник и до 8 утра в среду количество осадков в Даугавпилсе достигло 31,5 миллиметра, или 90% месячной нормы, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVGMC).
В полночь и ранним утром в городе была гроза.
В среду утром сильный дождь прошел во многих районах Видземе, Селии и Латгале.
По прогнозам гидрологов, в ближайшие дни осадки вызовут быстрый подъем уровня воды в реках, местами возможно затопление низин.
Уже сообщалось, что в ближайшие дни в Латвии ожидаются частые дожди, а температура воздуха в воскресенье днем и в первые дни следующей недели может достигнуть +20 градусов, прогнозируют синоптики.
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