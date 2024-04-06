В Германии - жара +30 градусов. Можно ли ждать чего-то подобного в ближайшее время и в Латвии?

Vācijā šodien 30 °C. Agrākie 30 °C pavasarī kopš veic meteoroloģisko novērojums. Iepriekšējais rekords pārspēts pa 9 dienām. Pastāv iespēja ka līdzīgs rekord, bet ar pirmajiem 25 °C nākamnedēļ būs arī Latvijā. https://t.co/SLu9JILsQT — Toms Bricis (@boms_tricis) April 6, 2024

"Предыдущий рекорд побит на 9 дней. Есть вероятность, что будет установлен аналогичный рекорд,

но с первыми +25 градусами на следующей неделе и в Латвии", - указывает метеоролог Том Брицис.

Как уже сообщалось, предстоящей ночью в Латвии ожидается туман, а в воскресенье днем будет тепло и солнечно, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью существенных осадков не ожидается, на большей части территории страны образуется туман. Температура воздуха составит 0...+5 градусов, на юго-востоке - до +7 градусов.

В воскресенье днем ожидается солнечная погода, без осадков. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер порывами 15-18 м/с, на побережье - до 20 м/с. Воздух прогреется до +12...+17 градусов, на западе - до +20 градусов.

В столице в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков, а температура воздуха повысится до +14...+16 градусов.

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