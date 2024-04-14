Из-за сильного ветра объявлено желтое предупреждение

Предупреждение будет действовать до 7:00 утра, понедельника, 15 апреля.

Уже сообщалось, что в связи с поступлением более холодных воздушных масс с севера в некоторых районах Видземе в ночь на понедельник ожидается мокрый снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Небо будет затянуто облаками, которые принесут дождь на большую часть территории. Местами возможны прояснения.

Сохранится западный, юго-западный ветер от умеренного до умеренно сильного, в порывах скоростью до 15-19 метров в секунду, на побережье и местами на западе страны - до 20-24 метров в секунду. Воздух остынет до +2...+6 градусов.

В Риге ночь будет пасмурной, временами вероятны дожди. Западный, юго-западный ветер от умеренного до умеренно сильного в столице будет дуть с порывами до 15-19 метров в секунду. Столбики термометров опустятся до +4...+5 градусов.

Новая рабочая неделя в Латвии начнется с влажной и ветреной погоды. По прогнозам метеорологов, в понедельник, 15 апреля, во многих местах пройдут дожди и ожидаются сильные порывы ветра, который в прибрежных районах будет штормовым. Температура воздуха в течение дня поднимется до +4...+9 градусов, на юге ожидается чуть более теплая погода.

В Риге с утра ожидается дождь, во второй половине дня облачность разойдется. Воздух прогреется до +8 градусов. Будет дуть умеренный западный ветер с порывами до 16 метров в секунду.

В середине недели в ночное время температура воздуха опустится ниже нулевой отметки, а днем будет не теплее +10 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!