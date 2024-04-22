Ночью во многих местах образуется снежный покров; действует оранжевое предупреждение

Снежный покров образуется на большей части территории страны. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в некоторых западных и центральных регионах снежный покров может достигнуть 10 сантиметров, на проводах и ветвях деревьев будет лежать мокрый снег, а вождение будет затруднено. До утра вторника действует оранжевое предупреждение.

Во вторник днем сильных осадков уже не будет, а во многих районах с запада страны выглянет солнце.

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер порывами до 9-14 метров в секунду, на побережье - до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и утром будет около нуля, днем во вторник +1...+6 градусов.

В Риге до утра вторника ожидается снег, временами дождь. Во второй половине дня во вторник облачность уменьшится. Северо-западный ветер сменится на юго-западный, умеренный. Температура воздуха утром составит около нуля градусов, а днем не превысит +5 градусов.

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