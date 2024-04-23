Ночью температура воздуха опустится до -5 градусов

В ночь на среду, 24 апреля, температура воздуха в Латвии понизится до 0...-5 градусов, прогнозируют синоптики.
Облачность будет переменной, местами возможны кратковременные осадки и туман. На автомобильных дорогах в некоторых районах образуется гололедица. Будет дуть слабый юго-западный ветер, который сменится юго-восточным.
Днем, начиная с юго-востока страны, небо затянет облаками, во второй половине дня и вечером во многих местах пойдет дождь.
При восточном, юго-восточном ветре от слабого до умеренного температура воздуха днем в среду составит +5...+10 градусов.
В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, ближе к вечеру среды пойдет небольшой дождь. Ночью будет дуть слабый южный ветер, столбики термометров опустятся чуть ниже нуля, днем ожидается слабый восточный ветер и повышение температуры воздуха до +10 градусов.
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