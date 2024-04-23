Вт, 23.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Ночью температура воздуха опустится до -5 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
CopyTelegram Whatsapp
Снег в Латвии
Снег в Латвии Фото: dpa/scanpix

В ночь на среду, 24 апреля, температура воздуха в Латвии понизится до 0...-5 градусов, прогнозируют синоптики.

Облачность будет переменной, местами возможны кратковременные осадки и туман. На автомобильных дорогах в некоторых районах образуется гололедица. Будет дуть слабый юго-западный ветер, который сменится юго-восточным.

Днем, начиная с юго-востока страны, небо затянет облаками, во второй половине дня и вечером во многих местах пойдет дождь.

При восточном, юго-восточном ветре от слабого до умеренного температура воздуха днем в среду составит +5...+10 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, ближе к вечеру среды пойдет небольшой дождь. Ночью будет дуть слабый южный ветер, столбики термометров опустятся чуть ниже нуля, днем ожидается слабый восточный ветер и повышение температуры воздуха до +10 градусов.

Галерея: Погода в Латвии

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх