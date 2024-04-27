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В Латвию придет тепло: синоптики о погоде на воскресенье

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Schutterstock.com

В ночь на воскресенье, 28 апреля, местами в центральных и восточных районах страны ожидаются кратковременные дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью облачность будет переменной, местами в центральных и восточных районах пройдут кратковременные дожди. При слабом ветре в отдельных местах образуются туман, дымка. Температура воздуха понизится до +2…+7 градусов.

В Риге ночью тоже ожидается переменная облачность. В первой половине ночи временами будет идти небольшой дождь. Ветер - слабый, воздух остынет до +5...+7 градусов.

В воскресенье, 28 апреля, также прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди пройдут лишь в восточных районах Латвии.

Будет дуть слабый ветер, температура воздуха на большей части страны составит +15…+20 градусов, однако в Курземе на побережье залива днем будет прохладнее - температура воздуха не поднимется выше +10…+13 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +18…+20 градусов.

Галерея: Цветение цветов

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