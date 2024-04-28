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В воскресенье будет тепло, в отдельных районах кратковременные дожди

TVNET/LETA
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Фото: Schutterstock.com

В воскресенье, 28 апреля, кратковременные дожди пройдут только в восточных районах Латвии, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

В центре отмечают, что днем ожидается переменная облачность и кратковременные дожди лишь в восточных районах. Будет дуть слабый ветер, и на большей части страны максимальная температура воздуха составит +16…+21 градус, однако в Курземе на побережье залива будет прохладнее, там воздух прогреется лишь до +10…+14 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха составит примерно +20 градусов.

Галерея: Цветение цветов

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