В воскресенье будет тепло, в отдельных районах кратковременные дожди

В центре отмечают, что днем ожидается переменная облачность и кратковременные дожди лишь в восточных районах. Будет дуть слабый ветер, и на большей части страны максимальная температура воздуха составит +16…+21 градус, однако в Курземе на побережье залива будет прохладнее, там воздух прогреется лишь до +10…+14 градусов.