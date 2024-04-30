В окрестностях Лиепаи, возможно, произошло небольшое землетрясение. Очевидцы почувствовали его и в Риге

"Я получил сообщения из Лиепаи и Дурбе о том, что около 11:00 было что-то вроде небольшого землетрясения. Если у кого-то еще есть какие-то показания, будет полезно, если сообщите!", - пишет на сайте Х Том Брицис.

Esmu saņēmis ziņojumus no Liepājas un Durbes puses, ka ap plkst. 11 bijis kaut kas līdzīgs nelielai zemestrīcei. Ja kādam vēl ir kādas liecības, būs noderīgi, ja ziņosiet! — Toms Bricis (@boms_tricis) April 30, 2024

О наблюдениях, что могло произойти небольшое землетрясение, сообщают и другие пользователи соцсетей.

@boms_tricis

Varētu būt, ka šodien, 10.58, Durbē bija neliela zemestrīce? 🙈 — Kristīne (@Kristne_P) April 30, 2024

Может быть так, что сегодня, в 10:58, в Дурбе было небольшое землетрясение?

Nezinu kā mūra ēkās, bet mums ražošanas ēkā (Liepāja) ļoti izteikti varēja just.

Nebija omulīgi. — Didzis Ate (@didzho) April 30, 2024

Не знаю как в каменных зданиях, но у нас в производственном здании (Лиепая) очень ярко чувствовалось. Было неуютно.