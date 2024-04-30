Редактор новостей погоды LTV Том Брицис сообщил на портале Х (Twitter), что получены сообщения о возможном землетрясении в окрестностях Лиепаи и Дурбе.
В окрестностях Лиепаи, возможно, произошло небольшое землетрясение. Очевидцы почувствовали его и в Риге
"Я получил сообщения из Лиепаи и Дурбе о том, что около 11:00 было что-то вроде небольшого землетрясения. Если у кого-то еще есть какие-то показания, будет полезно, если сообщите!", - пишет на сайте Х Том Брицис.
Esmu saņēmis ziņojumus no Liepājas un Durbes puses, ka ap plkst. 11 bijis kaut kas līdzīgs nelielai zemestrīcei. Ja kādam vēl ir kādas liecības, būs noderīgi, ja ziņosiet!— Toms Bricis (@boms_tricis) April 30, 2024
О наблюдениях, что могло произойти небольшое землетрясение, сообщают и другие пользователи соцсетей.
@boms_tricis— Kristīne (@Kristne_P) April 30, 2024
Varētu būt, ka šodien, 10.58, Durbē bija neliela zemestrīce? 🙈
Может быть так, что сегодня, в 10:58, в Дурбе было небольшое землетрясение?
Nezinu kā mūra ēkās, bet mums ražošanas ēkā (Liepāja) ļoti izteikti varēja just.— Didzis Ate (@didzho) April 30, 2024
Nebija omulīgi.
Не знаю как в каменных зданиях, но у нас в производственном здании (Лиепая) очень ярко чувствовалось. Было неуютно.
Читатели TVNET также сообщают, что наблюдали землетрясение. Один читатель TVNET пишет, что раскачивались лампы, ручки и кофе в кружке и "подсознание говорило, что это землетрясение, но ни на одной онлайн-карте не было информации, и в Латвии землетрясения быть не может".
Читатели TVNET сообщают о наблюдаемом землетрясении из Лиепайской, Дурбской, Гробиньской и Гавиезской волостей. Люди слышали глухие звуки, чувствовали вибрации, дрожали окна домов. По данным ряда читателей, вибрации были не слишком сильными, они подумали, что мимо проехал грузовик, или неподалеку идет ремонт дорог.
Читатель из окрестностей Салдуса сообщает, что был слышен очень низкий и глухой звук, задребезжал вентиляционный люк.
Некоторые читатели TVNET сообщают, что землетрясение наблюдалось также в районах Риги, в Кенгарагсе и Биерини. Якобы дрожали окна и двери.
Редактор погодных новостей LTV Том Брицис сообщил на сайте Х, что сейчас анализируются данные Латвийской сейсмологической станции в Слитере. Жителей Латвии, почувствовавших вибрации землетрясения, призывают сообщать в Латвийский центр геологии среды и метеорологии, заполнив анкету.
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