Понедельник будет жарким: воздух прогреется до +30 градусов

Немного прохладнее будет на Курземском побережье Рижского залива.

Ожидается слабый южный ветер, в отдельных регионах страны, преимущественно на востоке и северо-востоке, возможны дожди и грозы.

В Риге будет сухо и солнечно, воздух прогреется до +28...+29 градусов.

По всей Латвии действует желтое предупреждение о сильной жаре и высокой пожароопасности в лесах.

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