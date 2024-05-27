Понедельник будет жарким: воздух прогреется до +30 градусов

В понедельник уже с утра в Латвии будет жарко, а максимальная дневная температура достигнет +26...+30 градусов, прогнозируют синоптики.
Немного прохладнее будет на Курземском побережье Рижского залива.
Ожидается слабый южный ветер, в отдельных регионах страны, преимущественно на востоке и северо-востоке, возможны дожди и грозы.
В Риге будет сухо и солнечно, воздух прогреется до +28...+29 градусов.
По всей Латвии действует желтое предупреждение о сильной жаре и высокой пожароопасности в лесах.
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