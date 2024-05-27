На большей части побережья Латвии - холодная и даже ледяная вода

В понедельник на рассвете температура воды на наблюдательных станциях составляла от +5,5 градуса в Ройском порту до +23,3 градуса в Лиелупе у Межотне.

Температура воды на большей части латвийского побережья - как в Рижском заливе, так и в открытом море - составляет +6...+14 градусов, хотя в некоторых местах она может быть теплее, в основном на мелководье у побережья и в местах впадения рек.

Вода в море сохраняется холодной, так как ветер дует в основном с суши, и на берег попадает ледяная вода с большей глубины. И в ближайшие дни будет дуть преимущественно южный и восточный ветер, поэтому вода в море в основном будет холодной.

В крупнейших озерах температура воды с утра составляет +16...+21 градус. Температура воздуха в Айвиексте, Лиелупе и Венте - от +19 до +23 градусов, в Даугаве и Гауе - от +17 до +21 градуса.

Почти во всех реках температура воды превышает +15 градусов.

Гидрологи отмечают, что вода холоднее на затененных участках рек и в местах впадения родников. Температура воды подчиняется четкому суточному ритму: в солнечные дни вода наиболее теплая во второй половине дня и вечером.

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