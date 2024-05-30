Всего +4,7 градуса! Самая холодная вода - на побережье Рижского залива

Ранним утром в четверг температура воды в Ройском порту была всего плюс 4,7 градуса, в Мерсрагском порту - плюс 7,5 градуса, на Колке - плюс 13,7 градуса, а в Скултском порту - плюс 13,2 градуса.

У Даугавгривского мола температура воды колеблется от +10 до +14 градусов, в свою очередь, в Вентспилсском порту она повысилась до +15 градусов.

По данным Юрмальской пляжной спасательной службы, в среду вечером в Каугури и Майори температура воды была +11 градусов, в Булдури - на градус выше.

В крупнейших озерах Латвии температура воды составляет +17...+22 градуса.

В Лиелупе и Венте температура воды с утра составляла +21...+23 градуса, в Айвиексте - от +22 до +24 градусов, в Гауе - от +18 до +20 градусов, в Даугаве - до +22 градусов. В остальных реках температура воды - от +16 до +23 градусов.

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