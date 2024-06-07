Синоптики: приближается гроза с сильными порывами ветра и градом

Tuvākajās 1–3 stundās gaidāms pērkona negaiss ar krasām vēja brāzmām līdz 15 m/s un stiprām lietusgāzēm, iespējama arī krusa, informē @LVGMC_Meteo. pic.twitter.com/nMboLKx47M — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) June 7, 2024

В настоящее время, вечером 7 июня, область осадков смещается из центральной части страны на северо-восток.

Температура воздуха ночью опустится до +7...+12 градусов, в отдельных районах на побережье - до +13...+14 градусов.

Днем в субботу, 8 июня, будет дуть слабый и умеренный западный ветер, а температура воздуха составит +16...+19 градусов.

В Риге днем в субботу, 8 июня, пройдут кратковременные дожди, между облаками временами будет выглядывать солнце. Температура воздуха в столице составит +12 градусов ночью, а днем не превысит +18 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!