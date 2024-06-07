Сб, 8.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Синоптики: приближается гроза с сильными порывами ветра и градом

rus.tvnet.lv
CopyTelegram Whatsapp
Гроза
Гроза Фото: Schutterstock.com

В ближайшие 1-3 часа в Латвии ожидается гроза с сильными порывами ветра до 15 м/с и проливными дождями, также возможен град, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в социальной сети Х. Согласно данным метеорологических моделей, гроза ожидается в центральной части страны и в Видземе.

В настоящее время, вечером 7 июня, область осадков смещается из центральной части страны на северо-восток.

Температура воздуха ночью опустится до +7...+12 градусов, в отдельных районах на побережье - до +13...+14 градусов.

Днем в субботу, 8 июня, будет дуть слабый и умеренный западный ветер, а температура воздуха составит +16...+19 градусов.

В Риге днем в субботу, 8 июня, пройдут кратковременные дожди, между облаками временами будет выглядывать солнце. Температура воздуха в столице составит +12 градусов ночью, а днем не превысит +18 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх