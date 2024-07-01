Во вторник выглянет солнце и местами возможны ливни

Ночью над значительной частью территории страны небо прояснится, существенных осадков не ожидается, только в приграничных районах в Латгале возможны ливни. Будет дуть слабый ветер, ожидается также безветрие. Минимальная температура воздуха составит от +9 градусов в некоторых районах Курземе до +16...+17 градусов местами в юго-восточных краях и на побережье.

Днем облаков станет больше, и в Курземе, начиная с юго-запада, пойдет дождь, который может быть сильным, вечером дожди ожидаются и в некоторых районах центральной части страны. Ветер будет преимущественно слабым, температура воздуха поднимется до +17...+23 градусов.

В Риге в ночь на вторник ожидается небольшая облачность, днем небо затянет облаками, и вечером возможен дождь. Будет дуть слабый ветер. Ночью воздух остынет до +13 градусов, днем его температура достигнет +22 градусов.

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