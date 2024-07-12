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Синоптики предупреждают о сильных грозах во второй половине дня в субботу

rus.tvnet.lv/LETA
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Дождь в Риге
Дождь в Риге Фото: Evija Trifanova/LETA

В субботу, начиная с полудня, по всей стране ожидаются грозы - местами с очень сильными ливнями и резкими порывами ветра, прогнозируют синоптики.

В распространенном Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии и Государственной пожарно-спасательной службой предупреждении сказано, что местами возможны порывы ветра до 20-24 метров в секунду, а также крупный град.

Грозы в восточной части страны продолжатся и в первой половине ночи воскресенья.

Галерея: Дождь в Риге

В связи с ожидающейся грозой распространено оранжевое предупреждение, призывающее подготовиться и укрываться во время грозы внутри помещений.

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