Синоптики предупреждают о сильных грозах во второй половине дня в субботу

В распространенном Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии и Государственной пожарно-спасательной службой предупреждении сказано, что местами возможны порывы ветра до 20-24 метров в секунду, а также крупный град.

Грозы в восточной части страны продолжатся и в первой половине ночи воскресенья.

Галерея: Дождь в Риге

В связи с ожидающейся грозой распространено оранжевое предупреждение, призывающее подготовиться и укрываться во время грозы внутри помещений.

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