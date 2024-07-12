Синоптики предупреждают о сильных грозах во второй половине дня в субботу

В субботу, начиная с полудня, по всей стране ожидаются грозы - местами с очень сильными ливнями и резкими порывами ветра, прогнозируют синоптики.
В распространенном Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии и Государственной пожарно-спасательной службой предупреждении сказано, что местами возможны порывы ветра до 20-24 метров в секунду, а также крупный град.
Грозы в восточной части страны продолжатся и в первой половине ночи воскресенья.
Галерея: Дождь в Риге
В связи с ожидающейся грозой распространено оранжевое предупреждение, призывающее подготовиться и укрываться во время грозы внутри помещений.
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