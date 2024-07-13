Ненамного холоднее воздуха! На рижских пляжах вода прогрелась до +23 градусов

На пляжах Кипсалы, Луцавсалы и Кишэзерса температура воды достигла 21 градуса, а в Румбуле и Вецаки вода прогрелась до 20 градусов.

Температура воды на пляже в Вакарбулли составляет 19 градусов.

Рижская муниципальная полиция призывает жителей выбирать для отдыха у воды официальные городские пляжи, где работают спасатели, которые следят за безопасностью на воде в местах для купания ежедневно с 10:00 до 22:00.

Ночью в случае необходимости помощь можно получить на шести спасательных станциях: в Вецаки, Вакарбулли, на Луцавсале, в Румбуле, на пляжах у озер Бабелитис и Кишэзерс. Однако следует учитывать, что в ночные смены в местах для купания работает меньшее число спасателей, чем днем.

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