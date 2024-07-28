Синоптики рассказали, какие районы Латвии больше всего пострадают от надвигающейся бури

В ближайшие сутки погоду в Латвии будет определять нехарактерно сильный для лета циклон, наибольшие разрушения от ветра и дождей ожидаются в Земгале и на западе Видземе, особенно в столице, свидетельствуют последние прогнозы погоды.
С позднего вечера воскресенья до полудня понедельника во многих районах страны - главным образом в центральных краях - ожидаются порывы северного, северо-западного ветра скоростью до 22-27 метров в секунду, на побережье Рижского залива сила порывов ветра может составить 30 метров в секунду. Ожидается, что от бури наиболее пострадают Юрмала, Рига и Адажский край.
Видео: Затопленная улица под Каменным мостом в Риге
Летом ветер такой силы, когда деревья покрыты листвой, бушует редко и в основном лишь кратковременно под воздействием грозы на небольшой территории. Порывы ветра, вызванные циклоном, будут продолжительными и затронут обширную территорию. В ближайшие сутки будут ломаться и выворачиваться с корнем деревья, ожидаются крупные разрушения в парках и фруктовых садах. Падающие деревья могут заблокировать дороги и железные дороги, а также повредить воздушные линии. Высокими волнами будет нанесен ущерб пляжам.
В Латгале, восточной части Видземе и Курземе существенного ущерба от ветра не ожидается. Во многих местах тех краев страны, над которыми будет находиться центр циклона, ветер будет слабым.
В центральной части страны ожидается не только сильный ветер, но и наибольшее количество осадков, местами оно превысит 100 миллиметров и может достигать 200 миллиметров, или почти 30% от общегодовой нормы. Во многих местах будут затоплены низины, а в случае худшего сценария возможны и обширные наводнения.
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Наибольший риск наводнения в понедельник будет в Юрмале, Риге и во всех краях вблизи столицы, а также в Тукумском, Добельском, Елгавском и Бауском краях. Затопление низин возможно на большей части Видземе, а меньше всего от дождей пострадают Курземе и Латгале.
Ожидается, что наибольший материальный ущерб циклон нанесет столице и Рижскому региону, где максимальная плотность населения и прогнозируется более сильный ветер и большее количество осадков, чем в других местах Латвии.
В понедельник утром, 29 июля, в Риге возможно одно из крупнейших в истории города наводнений, вызванных проливными дождями. Ситуацию усугубит вызванный штормовым ветром подъем уровня воды в море, Даугаве, каналах и озерах. Жители должны быть готовы к экстренным мероприятиям и эвакуации, следует детально ознакомиться с прогнозами погоды и следить за информацией и указаниями ответственных служб.
Большая часть осадков ожидается к утру понедельника. Ветер постепенно стихнет в понедельник в течение дня.
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