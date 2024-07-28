Синоптики рассказали, какие районы Латвии больше всего пострадают от надвигающейся бури

В центральной части страны ожидается не только сильный ветер, но и наибольшее количество осадков, местами оно превысит 100 миллиметров и может достигать 200 миллиметров, или почти 30% от общегодовой нормы. Во многих местах будут затоплены низины, а в случае худшего сценария возможны и обширные наводнения.

Галерея: Последствия урагана в Бауске

Наибольший риск наводнения в понедельник будет в Юрмале, Риге и во всех краях вблизи столицы, а также в Тукумском, Добельском, Елгавском и Бауском краях. Затопление низин возможно на большей части Видземе, а меньше всего от дождей пострадают Курземе и Латгале.

Ожидается, что наибольший материальный ущерб циклон нанесет столице и Рижскому региону, где максимальная плотность населения и прогнозируется более сильный ветер и большее количество осадков, чем в других местах Латвии.

В понедельник утром, 29 июля, в Риге возможно одно из крупнейших в истории города наводнений, вызванных проливными дождями. Ситуацию усугубит вызванный штормовым ветром подъем уровня воды в море, Даугаве, каналах и озерах. Жители должны быть готовы к экстренным мероприятиям и эвакуации, следует детально ознакомиться с прогнозами погоды и следить за информацией и указаниями ответственных служб.

Большая часть осадков ожидается к утру понедельника. Ветер постепенно стихнет в понедельник в течение дня.

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