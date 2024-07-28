Из-за экстремальной погоды Рижская дума призвала жителей в понедельник оставаться дома

В связи с прогнозируемыми синоптиками экстремальными метеорологическими условиями Рижская дума обратилась к рижанам с призывом не выходить из домов в понедельник, 29 июля.
И. о. руководителя отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Мартиньш Вилемсонс сообщил агентству LETA, что в связи с надвигающейся бурей в воскресенье в 14:00 созвано заседание комиссии самоуправления по гражданской обороне, в котором, прервав свой отпуск, примет участие и председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.
Цель заседания - проверить готовность служб, а также обсудить возможные меры безопасности и оказания помощи населению. После заседания будет представлена более подробная информация о том, какие меры предосторожности следует соблюдать жителям в интересах собственной безопасности и безопасности сограждан.
"Согласно прогнозам метеорологов, в Риге в воскресенье вечером начнутся и в понедельник продолжатся экстремально сильные дожди, во время которых может выпасть даже двухмесячная норма осадков, при этом ожидается и сильнейшая буря. Учитывая, что могут быть затоплены улицы и задерживаться движение как общественного, так и частного транспорта,
Рижское самоуправление призывает жителей по возможности оставаться дома и работать удаленно, а если это невозможно, рассчитывать на то, что в пути может потребоваться больше времени, чем обычно", - сказано в распространенном самоуправлением заявлении.
Также прогнозируются сильные порывы ветра, которые могут превышать 20 метров в секунду и даже достигать 30 метров в секунду. Учитывая, что на деревьях много листьев, сломанные деревья и их ветви могут стать причиной значительного ущерба, поэтому, чтобы уберечь себя и близких, а также не мешать спасателям в ликвидации последствий урагана, Рижское самоуправление призывает жителей без особой необходимости не находиться вне помещений и особо воздержаться от посещения столичных парков, кладбищ, зон отдыха и детских игровых площадок.
Большое количество осадков за столь короткий срок может привести к затоплению низких мест, в Риге может быть затруднено движение из-за затопления улиц и аквапланирования. Также местами могут оказаться размытыми гравийные дороги. Из-за паводков, вызванных ветром, ожидаются колебания уровня воды в водоемах, расположенных вблизи Даугавы. Из-за высоких волн может пострадать пляжная инфраструктура, поэтому жителей призывают не приближаться к потенциально опасным зонам.
Рекомендации Рижского самоуправления
Управление гражданской обороны и оперативной информации Рижского самоуправления рекомендует водителям закрепить номерные знаки, а собственникам зданий и предпринимателям, у которых в подвальных помещениях находится ценный инвентарь, переместить его в более безопасные помещения.
Надо готовиться к тому, что мощные размывы могут образоваться в строительных проектах, также необходимо укрепить наружные террасы, объекты окружающей среды, строительные стеллажи и заборы вокруг строительных объектов.
Порывы ветра вместе с сильными осадками могут привести к тому, что потребуется эвакуация населения из поврежденных жилых помещений или с подтопленных территорий.
Потенциально затопляемые территории в Риге - в микрорайоне Югла, на Луцавсале, Мангальсале, в Вецмилгрависе, Болдерае и Даугавгриве. Если необходима эвакуация, жителей призывают звонить по телефону 112, а также следить за сообщениями в средствах массовой информации и официальных аккаунтах социальных сетей учреждений, а также в мобильном приложении Latvija 112.
Жителям на подверженных риску территориях рекомендуется подготовить 72-часовую сумку для срочной эвакуации. Государственная пожарно-спасательная служба организует расселение эвакуированных жителей в помещениях муниципальных структур. Социальная и психологическая помощь будет обеспечена в местах временного размещения. Рижское самоуправление призывает не нагружать оперативные службы несущественными справочными звонками.
Как сообщил Вилемсонс, в Риге будут следить за актуальной ситуацией и в случае необходимости к ликвидации луж будет готова подключиться водооткачивающая техника, которая отправится в места, где из-за луж будет затруднено движение транспорта или пешеходов. О затопленных проезжих частях улиц самоуправление призывает сообщать в Центр управления движением по бесплатному информационному телефону 8000 3600.
Самоуправление напоминает, что при обильном одномоментном выпадении осадков система сточных вод не способна сразу отвести весь объем воды, он уходит постепенно. Специализированная техника - гидродинамические машины - выезжает на улицы города, чтобы откачивать скопившуюся на проезжих частях воду в тех местах, где она сама не уходит. Специалисты по содержанию улиц будут проверять, не перекрыты ли канализационные колодцы, и при необходимости очищать их.
Ликвидацией последствий стихии вместе с спасателями займутся и представители муниципальных служб, которые будут освобождать парковые дорожки и другие территории от упавших деревьев, а также чинить повреждения контактных сетей общественного транспорта и совершать другие необходимые действия, например, проводить мониторинг колебаний уровня воды.
Если гидрометеорологические условия приведут к разрушениям, угрожающим здоровью и жизни людей, коммуникациям или движению общественного транспорта, об этом следует сообщать по единому номеру телефона экстренной помощи 112.
Ранее сообщалось, что в воскресенье и понедельник из-за ожидаемых в Латвии чрезвычайно сильных дождей и ветра Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил для центральной части страны два красных предупреждения - высшей степени опасности.
Видео: Затопленная проезжая часть под Каменным мостом, июль 2024 года
Красные предупреждения объявлены в окрестностях Риги, в том числе в западной части Земгале и Видземе.
Красное предупреждение об экстремально сильном дожде будет действовать с 18:00 воскресенья до 12:00 понедельника, а красное предупреждение об экстремально сильных порывах ветра действует с 1:00 в ночь на понедельник до 9:00 понедельника.
Синоптики сообщают, что в воскресенье территорию Латвии с юго-запада начнет пересекать активный циклон, ожидаются продолжительные сильные дожди, а в центральных районах Латвии с вечера воскресенья дождь будет экстремально сильным, местами также ожидается гроза.
Дожди будут идти вплоть до понедельника. По мере отслеживания продвижения циклона и поступления новых прогнозов возможно изменение территории предупреждения.
Что касается ветра, то синоптики предупреждают, что во второй половине ночи в южных прибрежных районах залива ожидается северо-западный, северный ветер с экстремально сильными порывами ветра. В этом случае также возможно изменение территории предупреждения в соответствии с продвижением циклона и новыми прогнозами.
Под влиянием продолжительных и сильных осадков ожидается затопление низин. Начнет повышаться уровень воды в реках, в ближайшие дни окажутся затоплены поймы рек в центральных районах Латвии, предупреждает ЛЦСГМ.
Жителей призывают действовать активно, чтобы обезопасить себя во время экстремально сильного дождя. Ожидается, что под влиянием обильных осадков будут затоплены обширные территории, имущество и транспортная инфраструктура, зерновые поля и сады. Наводнение может представлять угрозу для жизни, может потребоваться эвакуация. Жителей призывают покинуть находящиеся под угрозой затопления территории и следовать всем указаниям ответственных органов.
В такой ситуации ожидаются повреждения дорожной инфраструктуры, на отдельных участках дороги могут стать не проезжаемы. Могут сложиться опасные условия проезда по дорогам из-за ухудшенной видимости и аквапланирования. Водителям следует считаться с тем, что для поездок потребуется запланировать более длительное время или выбрать альтернативный маршрут.
Кроме того, существует риск, что из-за плохой погоды будут нарушены подача электроэнергии и воды, а также телекоммуникационная связь.
Из-за наводнения во многих районах могут погибнуть посевы и посадки культурных растений.
Жителей призывают не выходить на попадающие в зону риска территории без критической необходимости.
О потенциальном воздействии сильного ветра метеорологи предупреждают, что риск будут представлять ломающиеся деревья и их ветви, незакрепленные предметы и крупные и тяжелые обломки, которые ветер будет поднимать в воздух. Ветер также может нанести обширные повреждения имуществу, дорожной инфраструктуре и нарушить электроснабжение, коммуникации, сообщение.
Волны и повышение уровня воды угрожают прибрежной инфраструктуре, могут привести к размыву, разрушению дорог и зданий, затоплению обширных участков в низинах. Экстремально сильный ветер существенно затруднит любую деятельность на открытом пространстве, в целях безопасности необходимо отменить запланированные мероприятия на открытом воздухе.
Если гидрометеорологические условия приведут к разрушениям, угрожающим здоровью и жизни людей, коммуникациям или движению общественного транспорта, об этом следует сообщать по единому номеру телефона экстренной помощи 112.
Для остальной части Латвии, которая находится дальше от Риги - Земгале, Селии, а также центральной и западной частей Видземе, - объявлено оранжевое предупреждение из-за сильного ветра и дождя. Оранжевое предупреждение о сильном ветре объявлено и для относительно узкой прибрежной полосы от Вентспилса почти до Лиепаи. Для остальной части Латвии - большей части Курземе, по всей Латгале и восточной части Видземе - действует желтое предупреждение о ветре.
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