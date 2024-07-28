Из-за экстремальной погоды Рижская дума призвала жителей в понедельник оставаться дома

Также прогнозируются сильные порывы ветра, которые могут превышать 20 метров в секунду и даже достигать 30 метров в секунду. Учитывая, что на деревьях много листьев, сломанные деревья и их ветви могут стать причиной значительного ущерба, поэтому, чтобы уберечь себя и близких, а также не мешать спасателям в ликвидации последствий урагана, Рижское самоуправление призывает жителей без особой необходимости не находиться вне помещений и особо воздержаться от посещения столичных парков, кладбищ, зон отдыха и детских игровых площадок.

Большое количество осадков за столь короткий срок может привести к затоплению низких мест, в Риге может быть затруднено движение из-за затопления улиц и аквапланирования. Также местами могут оказаться размытыми гравийные дороги. Из-за паводков, вызванных ветром, ожидаются колебания уровня воды в водоемах, расположенных вблизи Даугавы. Из-за высоких волн может пострадать пляжная инфраструктура, поэтому жителей призывают не приближаться к потенциально опасным зонам.

Рекомендации Рижского самоуправления

Управление гражданской обороны и оперативной информации Рижского самоуправления рекомендует водителям закрепить номерные знаки, а собственникам зданий и предпринимателям, у которых в подвальных помещениях находится ценный инвентарь, переместить его в более безопасные помещения.

Надо готовиться к тому, что мощные размывы могут образоваться в строительных проектах, также необходимо укрепить наружные террасы, объекты окружающей среды, строительные стеллажи и заборы вокруг строительных объектов.