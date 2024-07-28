Фото и видео Новые прогнозы синоптиков: когда и где ждать самых интенсивных осадков и сильного ветра

Буря больше всего будет бушевать на побережье Рижского залива в Тукумском крае, а также в Юрмале, Марупском крае, в Риге и Адажском крае в период времени с позднего вечера воскресенья до утра понедельника. Во второй половине дня в понедельник северный, северо-западный ветер немного стихнет, но сохранится порывистым.

На побережье Рижского залива порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду, дальше от моря на юго-западе Видземе и в Земгале ожидаются порывы до 22-27 метров в секунду.

В восточных районах Латвии, а также в большей части Курземе ветер будет гораздо слабее и существенного ущерба не нанесет.

Kopš 1945. gada lielākais diennakts nokrišņu daudzums Rīgā bijis 1986. gada 12. jūlijā - 58 mm. LVĢMC prognozē, ka neskaitot šī vakara lietu, rīt 29. jūlijā, nolīs 115 mm. Vairāk plkst. 20 @ltvzinas "Panorāmā" pic.twitter.com/7o8PZ1ZOJS — Toms Bricis (@boms_tricis) July 28, 2024

Большая часть осадков ожидается до утра понедельника, несмотря на то, что местами сильные дожди ожидаются и днем.

Самые сильные ливни прогнозируются в окрестностях Тукумса, Добеле, Елгавского края и западной части Бауского края, а также в Юрмале, Риге и пригороде - в Марупском, Олайнском, Кекавском, Саласпилсском, Ропажском и Адажском краях.

Видео: Затопленная дорога под Каменным мостом в Риге

На упомянутой территории выпадет более 100 миллиметров осадков, местами количество дождя может достичь даже 200 миллиметров, или 30% от годовой нормы осадков. Ожидается затопление низменных районов, а также широкомасштабные наводнения, возможно, самые сильные за всю историю наблюдений.

Меньшие ливни прогнозируются в Латгале, Селии и юго-восточной части Видземе. Ожидается, что количество осадков в этом регионе не превысит 20-40 миллиметров и наводнений не будет.

Галерея: Дождь в Риге

Напомним, ожидается очень сильный дождь и буря, поэтому синоптики объявили два предупреждения красного - самого высокого - уровня.

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