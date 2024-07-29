Видео Какой ущерб ураган нанес юрмальской резиденции президента

Незначительные повреждения ураган нанес и юрмальской резиденции президента, сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис.
В саду резиденции поломаны ветки деревьев, поэтому требуется уборка. В связи с этим во вторник, 30 июля, президент будет работать в Рижском замке.
Paldies glābējiem, pašvaldībām un to struktūrām, elektroapgādes uzņēmumiem, privātajiem uzņēmumiem un brīvprātīgajiem par darbu, cenšoties mazināt un novērst vētras radīto postu.— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 29, 2024
Vēl nekas nav beidzies, tādēļ ja vien tas ir iespējams, šodien labāk ārā neiet! ⚠️⛈️⛔️ pic.twitter.com/JW4HxrsV6S
Во вторник в юрмальской резиденции Эдгар Ринкевич должен был встретиться с вице-премьер-министром Люксембурга, министром иностранных дел и внешней торговли Ксавье Беттелем, а также с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом. Однако обе эти встречи были перенесены в Рижский замок.
Президент выражает благодарность каждому спасателю бригад Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), полицейским, самоуправлениям Латвии, электроснабжающим предприятиям, работникам общественного транспорта и волонтерам, которые помогают ликвидировать ущерб от урагана, заботясь при этом о здоровье и безопасности жителей Латвии.
Учитывая, что во многих местах Латвии буря до сих пор не утихла, президент Латвии призывает жителей быть осторожными.
Ранее сообщалось, что с вечера воскресенья в Риге повалены сотни деревьев, сорваны крыши построек, повреждены заборы и объекты окружающей среды.
Ветер повредил автомобили, светофоры, троллейбусные провода, затопил подвалы, дворы и улицы.
Поваленные деревья и лужи привели к сбоям и задержкам в работе общественного транспорта, а тысячи домов и предприятий остались без электричества.
Бригады Государственной пожарно-спасательной службы, муниципальных учреждений прилагают все усилия для восстановления после урагана.
К полудню количество осадков достигло 115 миллиметров, или 11 литров на квадратный метр, что более чем в два раза превышает предыдущий рекорд и в полтора раза - июльскую норму.
Также продолжаются сильные порывы ветра, превышающие 20 метров в секунду. По прогнозам, дождь и ветер продолжатся до вечера, поэтому Рижская дума призывает жителей позаботиться о своей безопасности и не выходить из дома.
К полудню Государственная пожарно-спасательная служба получила от жителей более 350 сообщений об ущербе. В самоуправление уже поступило около 300 заявлений о сломанных деревьях, затопленных улицах, дворах и подвалах, сорванных крышках колодцев и поврежденных наводнением крышах.
В двух местах были затоплены подвальные квартиры, жителей эвакуировали и предложили им временное жилье. Поступают сообщения о машинах, на которые упали деревья.
Несколько тысяч домохозяйств и предприятий в районе Юглы остались без электричества, нарушена работа насосных станций питьевой воды.
Ураган повредил многие здания, принадлежащие самоуправлению, например, крыша Рижской государственной немецкой гимназии была повреждена упавшим деревом. Повреждена крыша центра социального ухода Stella maris, затоплен подвал дома престарелых "Межциемс".
Опасная ситуация в Домском соборе, где может сорваться часть конструкции крыши.
Во многих местах упавшие деревья повредили ограждения учебных заведений. Обследование ущерба продолжается, службы активно работают.
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