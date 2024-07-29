Видео Какой ущерб ураган нанес юрмальской резиденции президента

Ранее сообщалось, что с вечера воскресенья в Риге повалены сотни деревьев, сорваны крыши построек, повреждены заборы и объекты окружающей среды.

Ветер повредил автомобили, светофоры, троллейбусные провода, затопил подвалы, дворы и улицы.

Поваленные деревья и лужи привели к сбоям и задержкам в работе общественного транспорта, а тысячи домов и предприятий остались без электричества.

Бригады Государственной пожарно-спасательной службы, муниципальных учреждений прилагают все усилия для восстановления после урагана.

К полудню количество осадков достигло 115 миллиметров, или 11 литров на квадратный метр, что более чем в два раза превышает предыдущий рекорд и в полтора раза - июльскую норму.

Также продолжаются сильные порывы ветра, превышающие 20 метров в секунду. По прогнозам, дождь и ветер продолжатся до вечера, поэтому Рижская дума призывает жителей позаботиться о своей безопасности и не выходить из дома.

К полудню Государственная пожарно-спасательная служба получила от жителей более 350 сообщений об ущербе. В самоуправление уже поступило около 300 заявлений о сломанных деревьях, затопленных улицах, дворах и подвалах, сорванных крышках колодцев и поврежденных наводнением крышах.

В двух местах были затоплены подвальные квартиры, жителей эвакуировали и предложили им временное жилье. Поступают сообщения о машинах, на которые упали деревья.

Несколько тысяч домохозяйств и предприятий в районе Юглы остались без электричества, нарушена работа насосных станций питьевой воды.

Ураган повредил многие здания, принадлежащие самоуправлению, например, крыша Рижской государственной немецкой гимназии была повреждена упавшим деревом. Повреждена крыша центра социального ухода Stella maris, затоплен подвал дома престарелых "Межциемс".

Опасная ситуация в Домском соборе, где может сорваться часть конструкции крыши.

Во многих местах упавшие деревья повредили ограждения учебных заведений. Обследование ущерба продолжается, службы активно работают.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!