Во вторник местами пройдут дожди

Облачность увеличится и в других частях Латвии, а самая солнечная погода сохранится на востоке страны.

Ночью в Курземе будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер порывами до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +13...+18 градусов, а в восточных районах страны - до +10 градусов. Дневные максимальные температуры составят от +16 градусов в Курземе до +22...+25 градусов в восточных районах.

В Риге небо станет облачным, вечером возможен дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, который днем сменится более слабым южным. Температура воздуха ночью опустится до +17 градусов, днем потеплеет до +21 градуса.

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