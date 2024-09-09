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Sergejs Tihomirovs

Во вторник местами пройдут дожди

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Женщина с зонтом
Женщина с зонтом Фото: Zane Bitere/LETA

Во вторник утром и в течение дня в Курземе ожидается дождь, который начнется с юго-запада, сообщают синоптики.

Облачность увеличится и в других частях Латвии, а самая солнечная погода сохранится на востоке страны.

Ночью в Курземе будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер порывами до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +13...+18 градусов, а в восточных районах страны - до +10 градусов. Дневные максимальные температуры составят от +16 градусов в Курземе до +22...+25 градусов в восточных районах.

В Риге небо станет облачным, вечером возможен дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, который днем сменится более слабым южным. Температура воздуха ночью опустится до +17 градусов, днем потеплеет до +21 градуса.

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