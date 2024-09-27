Последние дни сентября станут самыми холодными с первой половины мая

В субботу временами ожидаются дожди, местами - ливни с грозами. Днем сквозь облака выглянет солнце. Ночью ветер стихнет, а под грозовыми облаками ожидаются сильные порывы ветра, которые в некоторых районах побережья могут превышать 20 метров в секунду. Днем во многих местах порывы южного и западного ветра усилятся до 16-21 метра в секунду. Температура воздуха ночью понизится до +10...+15 градусов, днем составит +14...+19 градусов.

В воскресенье облачность сократится и уже лишь местами в стране пройдут кратковременные дожди. Ветер тоже станет спокойнее, сменив направление на северо-западное. Минимальная температура воздуха на восходе составит +5...+9 градусов, на побережье - до +12 градусов. Днем температура воздуха достигнет всего +12...+14 градусов.

В ночь на понедельник на большей части Латвии ожидается ясная погода, во многих районах установится безветрие, поэтому воздух быстрее остынет - температура опустится до -1...+6 градусов. Аналогичная температура вероятна и в ночь на вторник.

На следующей неделе временами ожидаются дожди и температура воздуха днем будет в основном не выше +9...+16 градусов.

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