Одеваемся теплее? Прогноз синоптиков на первые дни октября

Во вторник начиная с юго-востока страны небо станет облачным, местами пройдет небольшой дождь. Ночью температура опустится до 0...+6 градусов, а днем поднимется до +8...+13 градусов, ветер северо-восточный, от слабого до умеренного.

В среду будет преимущественно облачно, местами ожидается небольшой дождь и дымка, больше дождей будет ночью. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха составит +4...+9 градусов ночью и +7...+12 градусов днем.

В четверг местами возможен небольшой дождь, ветер слабый, а дневная температура повысится на градус.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, в выходные усилится эффект антициклона, и погода станет более солнечной. При легком ветерке и прояснении неба ночные температуры местами опустятся до нуля, а днем будет +11...+16 градусов.

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