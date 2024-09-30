В ночь на вторник температура воздуха опустится до нуля, днем возможны дожди

Ночью осадков не ожидается, будет дуть слабый восточный ветер, в Латгале - умеренный северо-восточный. Температура воздуха составит 0...+5 градусов, на поверхности травы местами ожидаются заморозки.

Во второй половине дня начиная с южных регионов пройдут дожди. Температура воздуха днем не превысит +8...+13 градусов.

В Риге во вторник увеличится облачность, вечером ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит от +5 градусов ночью до +10 градусов днем.

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