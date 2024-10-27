Предстоящей ночью на большей части территории Латвии ожидается дождь, а днем в понедельник, 28 октября, небо прояснится и во многих регионах будет светить солнце, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ночь на понедельник ожидается дождь
В восточных регионах ночью может образоваться туман.
Днем во многих краях Латвии будет солнечно, однако вечером облака вновь принесут дожди. Температура воздуха составит +5...+10 градусов, в столице - +8...+10 градусов.
Ранее RUS TVNET сообщал, что во второй половине следующей недели в Латвию придет сильный циклон, который может принести бурю и обильные осадки.
Галерея: Осень в Латвии
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