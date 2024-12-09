В Латвии началась метеорологическая зима

Метеорологическая зима наступает, если пять суток подряд средняя температура воздуха сохраняется ниже нуля. Хотя не на всех станциях наблюдения этот критерий выполнен, в целом по стране в предыдущие пять суток температура воздуха была чуть ниже нуля, таким образом, метеорологическая зима наступила 4 декабря - в первый день, когда средняя температура воздуха в Латвии была ниже нуля.

В предыдущие два года метеорологическая зима начиналась в Латвии еще 17 ноября, для некоторых районов Курземе это на месяц раньше обычного.

По нынешним прогнозам, устойчивых морозов и снега в ближайшее время не ожидается.

Во второй половине декабря прогнозируется больше осадков и более порывистый западный ветер, поэтому надежды на белое Рождество невелики.

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