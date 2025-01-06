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Гололед и ледяной дождь: объявлено оранжевое предупреждение

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Этим вечером в Латвию с юго-запада придет теплый атмосферный фронт, который в течение ночи постепенно пройдет через всю территорию страны, принеся очень сильный ледяной дождь, предупреждают метеорологи.

В связи с ожидаемой оттепелью в Латвии распространено оранжевое предупреждение, которое будет в силе с 17:00 понедельника до 5:00 вторника.

На дорогах и других поверхностях, в том числе проводах и ветвях деревьев, образуется обледенение.

В свою очередь в Риге в силе желтое предупреждение с 23:00 понедельника до 3:00 7 января.

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