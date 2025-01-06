В связи с этим Рижская дума призывает жителей города быть особо осторожными и своевременно планировать время и маршрут поездки, так как путь может занять больше времени, чем обычно.

Ответственные за содержание городских улиц службы продолжают работу в зимнем режиме, также будет проведена превентивная посыпка тротуаров и проезжих частей. Однако, чтобы облегчить уборку улиц и сократить возможные пробки, жителей призывают по возможности пользоваться общественным транспортом.

Как сообщалось, этой зимой Рижское самоуправление осуществляет централизованное обслуживание тротуаров. Введен новый единый телефон 80 001 201, по которому жители могут сообщать о нерасчищенных тротуарах, проезжих частях, велодорожках, остановках, пешеходных переходах и крышах.

Ответственные за уборку службы чистят улицы Риги в приоритетной последовательности, начиная с магистральных улиц и улиц, по которым курсирует общественный транспорт, мостов и путепроводов, а также обеспечивают чистку велодорожек. Затем убираются улицы в микрорайонах.

Работы по очистке сети магистральных улиц Риги ведут 39 единиц техники, оборудованных снежными лопатами и устройствами для посыпки увлажненной солью/песком, по необходимости может быть привлечено более 60 единиц тракторной техники.

Согласно предварительным подсчетам, на работы по содержанию проезжих частей столицы в зимний период может быть израсходовано около 16 млн евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!