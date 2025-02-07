По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в пятницу утром атмосферное давление на уровне моря колебалось от 1046 гектопаскалей на юго-западе Латвии до 1051 гектопаскаля в северо-восточной части страны.
Атмосферное давление в Латвии достигло самого высокого уровня за последние десять лет
Это самое высокое давление воздуха в Латвии с марта 2015 года. В ближайшие часы давление поднимется еще на два гектопаскаля и достигнет уровня, зафиксированного в январе 2012 года.
В регионе Балтийского моря и России усилился антициклон. Высокое атмосферное давление сохранится до середины следующей недели.
Небо преимущественно облачное, существенных осадков нет. Дует слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Качество воздуха хорошее.
Температура воздуха - от +2 градусов на западном побережье Курземе до -5 градусов местами на востоке страны.
Восток Латвии покрывает снежный покров толщиной до трех сантиметров, а на наблюдательных станциях в Дагде и Пиедруе его толщина составляет примерно пять сантиметров.
В Риге температура воздуха опустилась до градуса ниже нуля, ветер дует с востока, юго-востока со скоростью три метра в секунду, давление воздуха повысилось до 1048 гектопаскалей.
Максимальная температура воздуха в четверг в наблюдательной сети LVĢMC составила от -2,5 градуса в Дагде до +6,8 градуса в Руцаве.
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