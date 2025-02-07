До -10 градусов. Синоптики рассказали о погоде в конце недели

Самым солнечным и холодным днем недели станет воскресенье. В субботу небо будет преимущественно облачным, местами пройдет небольшой снег, а в воскресенье ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер. Атмосферное давление немного понизится, но останется высоким.

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Максимальная температура воздуха в середине дня составит +2...-3 градуса. Самые низкие температуры ожидаются в воскресенье утром и вечером в Латгале и Видземе - местами около -10 градусов.

Поскольку среднесуточная температура опустится ниже нуля, в Риге и Курземе с двухмесячным опозданием начнется метеорологическая зима.

На следующей неделе погода будет преимущественно сухой, с легким ветром и температурой от нуля до -10 градусов.

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