Ночью местами зарегистрирован мороз до -14 градусов

14-градусный мороз был зарегистрирован и в Валке. Это самая холодная погода в Латвии за последний год.

Погода облачная, местами на юге Курземе и в Видземе - ясная. Значительных осадков нет. Местами образовались дымка, туман и небольшая изморозь.

Дует слабый, главным образом восточный ветер. Качество воздуха - среднее и плохое.

В Риге также облачно, дует слабый ветер, температура воздуха - -7...-8 градусов.

В понедельник в Латвии ожидается облачная погода, местами возможны прояснения, прогнозируют синоптики.

Осадков не ожидается. Будет дуть слабый восточный, северо-восточный ветер.

Температура воздуха повысится до -2...-7 градусов, местами в Курземе - до нуля градусов.

В Риге ожидается сухая погода, будет дуть слабый северо-восточный ветер, а столбик термометра поднимется до -4 градусов.

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