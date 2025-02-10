Ранним утром в понедельник температура воздуха в Латвии составила от -2 градусов на побережье на севере Курземе до -14 градусов местами в Видземе, свидетельствуют данные наблюдательных станций.
Ночью местами зарегистрирован мороз до -14 градусов
14-градусный мороз был зарегистрирован и в Валке. Это самая холодная погода в Латвии за последний год.
Погода облачная, местами на юге Курземе и в Видземе - ясная. Значительных осадков нет. Местами образовались дымка, туман и небольшая изморозь.
Дует слабый, главным образом восточный ветер. Качество воздуха - среднее и плохое.
В Риге также облачно, дует слабый ветер, температура воздуха - -7...-8 градусов.
В понедельник в Латвии ожидается облачная погода, местами возможны прояснения, прогнозируют синоптики.
Осадков не ожидается. Будет дуть слабый восточный, северо-восточный ветер.
Температура воздуха повысится до -2...-7 градусов, местами в Курземе - до нуля градусов.
В Риге ожидается сухая погода, будет дуть слабый северо-восточный ветер, а столбик термометра поднимется до -4 градусов.
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