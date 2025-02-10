Во вторник в Латвии не ожидается изменений погоды, прогнозируют синоптики.
В ночь на вторник похолодает до -11 градусов
Небо будет затянуто облаками, которые местами могут разойтись. Существенных осадков не ожидается.
При слабом восточном ветре температура воздуха составит -6...-11 градусов ночью и -2...-7 градусов днем. На севере Курземе температура воздуха ночью и днем составит -1...-5 градусов.
В Риге во вторник ожидается облачная погода, без существенных осадков. Слабый северо-восточный ветер перейдет в юго-восточный. Температура воздуха -5...-7 градусов.
Из-за высокого давления, низких температур и слабого ветра качество воздуха во многих районах останется плохим.
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