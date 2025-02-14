А скоро весна? Синоптики о грядущих снегопадах и потеплении

До середины следующей недели периодически ожидается снег, так как идущие с моря тучи местами принесут сильные осадки. Прогнозируется, что больше всего снега будет на побережье Курземе и в юго-восточной части Видземе, в том числе в столице. Толщина снега местами превысит десять сантиметров.

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Согласно нынешним прогнозам, после 20 февраля осадков будет мало, чаще будет появляться солнце, а ветер сменит направление на южное.

В самые холодные ночи температура воздуха местами под ясным небом упадет ниже -10 и, возможно, и ниже -15 градусов. До понедельника, 17 февраля, мороз сохранится и днем, после чего максимальная температура воздуха будет -3...+4 градуса, а в последние дни февраля солнце может прогреть воздух до +4...+9 градусов.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура на следующей неделе будет примерно на три градуса ниже нормы, а март ожидается на несколько градусов теплее, чем обычно.

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