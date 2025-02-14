В субботу во многих районах Латвии пройдет кратковременный снег, а в западной и центральной частях страны местами ожидается сильный снег, прогнозируют синоптики.
В субботу ожидается снег; ночью местами похолодает до -15 градусов
Небо в основном будет покрыто облаками, ветер слабый. Дороги во многих местах будут скользкими.
Температура воздуха ночью опустится до -5...-10 градусов, а при ясном небе местами до -15 градусов.
Максимальная дневная температура составит -1...-5 градусов, на востоке - до -7 градусов.
15 февраля в Риге временами будет идти снег, возможны сильные осадки. Будет дуть слабый ветер переменного направления. Температура воздуха ночью опустится до -7 градусов, в пригородах - до -12 градусов. Дневная температура будут не выше -3 градусов.
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