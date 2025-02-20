В пятницу усилится ветер; ночью похолодает до -15 градусов

В течение дня будет преобладать облачность, но существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит -4...-9 градусов, на востоке страны - до -15 градусов.

Днем температура воздуха составит 0...-3 градуса, а порывы южного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду. Самая ветреная погода ожидается в Курземе.

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В Риге порывы южного ветра в пятницу составят до 13 метров в секунду, температура воздуха - от -6 градусов ночью до -1 градуса днем.

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