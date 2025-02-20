В пятницу в Латвии усилится южный ветер, прогнозируют синоптики.
В пятницу усилится ветер; ночью похолодает до -15 градусов
В течение дня будет преобладать облачность, но существенных осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью составит -4...-9 градусов, на востоке страны - до -15 градусов.
Днем температура воздуха составит 0...-3 градуса, а порывы южного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду. Самая ветреная погода ожидается в Курземе.
В Риге порывы южного ветра в пятницу составят до 13 метров в секунду, температура воздуха - от -6 градусов ночью до -1 градуса днем.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!