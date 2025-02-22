В воскресенье в Латвии ожидается солнечная погода, облаков будет совсем мало, не прогнозируется и осадков, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Воскресенье будет солнечным; потеплеет до +4 градусов
Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, а воздух прогреется до -1...+4 градусов.
В Риге также ожидается солнечный день без осадков, в течение дня столбик термометра поднимется до +3 градусов.
В ночь на понедельник еще будет холодно, однако на следующей неделе в темное время суток температура воздуха уже на всей территории Латвии будет плюсовой.
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