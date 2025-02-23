Ночью местами похолодает до -14 градусов; понедельник будет теплым

Ночью ожидается небольшая облачность без существенных осадков. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер.

В начале новой недели в Латвии потеплеет, столбики термометров в ночные и дневные часы будут держаться преимущественно выше нулевой отметки. В понедельник воздух прогреется до +2...+7 градусов.

Ожидается переменная облачность, лишь в Курземе небо будет постоянно затянуто облаками, из которые временами будет идти небольшой дождь. Местами в западных районах сформируется туман, который существенно осложнит видимость.

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В Риге ночью ожидается частично облачная и сухая погода. Ветер - южный, юго-восточный, от слабого до умеренного, температура воздуха составит -1...-3 градуса.

В понедельник в Риге будет преимущественно ясная погода без осадков, а воздух прогреется до +6 градусов. Ветер прогнозируется слабый южный, юго-восточный, при порывах скорость ветра может достигать 5-6 метров в секунду.

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