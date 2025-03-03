Во вторник в Латвии еще немного усилится ветер, главным образом, на востоке страны ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.
Во вторник усилится ветер; местами пройдут дожди
Небо будет преимущественно затянуто облаками. Ночь пройдет без существенных осадков, днем во многих местах Видземе и Латгале пройдет небольшой дождь.
Температура воздуха составит +1...+4 градуса ночью и +3...+7 градусов днем.
Западный, юго-западный ветер сильнее всего будет дуть днем, когда в порывах его скорость достигнет 14-19 метров в секунду.
В Риге во вторник будет довольно пасмурно, без существенных осадков. Ночью ожидается западный, юго-западный ветер с порывами скоростью до 12 метров в секунду, температура воздуха опустится до +3 градусов. В середине дня скорость ветра в порывах будет достигать 16 метров в секунду, воздух прогреется до +7 градусов.
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