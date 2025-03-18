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Alexandra Nekrasova
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В среду в Латвии местами потеплеет до +10 градусов

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Далматин на прогулке
Далматин на прогулке Фото: Shutterstock

В среду в Латвии не ожидается значительных осадков, и временами будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

Ночью и днем будет переменная облачность. В ночные и ранние утренние часы местами образуется туман и гололедица на дорогах.

Минимальная температура воздуха составит -2...+3 градуса, днем потеплеет до +5...+10 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный западный ветер порывами до 13 метров в секунду.

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В Риге в среду будет небольшая и переменная облачность, без осадков. Температура составит +1 градус ночью и +9 градусов днем.

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