В среду в Латвии не ожидается значительных осадков, и временами будет светить солнце, прогнозируют синоптики.
В среду в Латвии местами потеплеет до +10 градусов
Ночью и днем будет переменная облачность. В ночные и ранние утренние часы местами образуется туман и гололедица на дорогах.
Минимальная температура воздуха составит -2...+3 градуса, днем потеплеет до +5...+10 градусов.
Будет дуть слабый или умеренный западный ветер порывами до 13 метров в секунду.
В Риге в среду будет небольшая и переменная облачность, без осадков. Температура составит +1 градус ночью и +9 градусов днем.
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