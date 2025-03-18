В среду в Латвии местами потеплеет до +11 градусов

Ветер от слабого до умеренного будет дуть с запада, порывами до 8-13 метров в секунду.

Ожидается легкая и переменная облачность, без осадков.

В Риге будет сухая и преимущественно солнечная погода, температура воздуха днем составит около +10 градусов, ветер слабый или умеренный с запада.

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На юге и в центре Европы располагается обширный антициклон, который определяет погоду и в Латвии.

Галерея: Погода в Латвии

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