В среду воздух в Латвии прогреется до +7...+11 градусов, на наветренном побережье - до +5 градусов, прогнозируют синоптики.
В среду в Латвии местами потеплеет до +11 градусов
Ветер от слабого до умеренного будет дуть с запада, порывами до 8-13 метров в секунду.
Ожидается легкая и переменная облачность, без осадков.
В Риге будет сухая и преимущественно солнечная погода, температура воздуха днем составит около +10 градусов, ветер слабый или умеренный с запада.
На юге и в центре Европы располагается обширный антициклон, который определяет погоду и в Латвии.
Галерея: Погода в Латвии
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!