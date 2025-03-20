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Начинается астрономическая весна

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Весна
Весна Фото: dpa/scanpix

В четверг в 11:01 в Латвии наступит астрономическая весна, свидетельствуют данные timeanddate.com.

Солнце в Риге в четверг взошло в 6:25, а зайдет в 18:37, то есть продолжительность дня составит 12 часов и 12 минут. Каждый последующий день будет почти на пять минут длиннее.

Астрономическая весна продлится до летнего солнцестояния, которое наступит 21 июня в 5:42.

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Метеорологическая весна в этом году началась 22 февраля на Курземском побережье и 25 февраля на большей части территории страны. Метеорологическое лето начнется, когда средняя температура воздуха в течение пяти дней подряд составит не менее +15 градусов.

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