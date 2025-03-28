В пятницу на Колке был побит рекорд тепла 28 марта

В других районах страны, при облаках, температура воздуха не превысила +7..+12 градусов.

Самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии 28 марта, - это +18,3 градуса в 1999 году в Добеле.

Уже сообщалось, что с 6 по 11 марта - в течение шести дней подряд - был побит национальный рекорд температуры для соответствующей даты. Всего в первой половине месяца было побито 93 рекорда максимальной суточной температуры воздуха. Предыдущее наибольшее количество температурных рекордов, побитых в марте, составило 71 новый рекорд в 2015 году.

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В субботу в Латвии облачность снизится, и солнце прогреет воздух до +11...,+17 градусов, прогнозируют синоптики.

Галерея: Весна на Бастионной горке

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