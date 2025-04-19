В пятницу в Латвии установлено несколько десятков новых температурных рекордов

Дневной рекорд температуры воздуха вчера был побит на 25 станциях наблюдения, причем во многих местах температура поднялась выше +26 градусов. Жарче всего было в Скривери, где столбик термометра достиг отметки +28,5 градусов, что является самой высокой температурой для дня, декады и месяца не только в Скривери, но и для всей Латвии.

Только в Лиепае вчера не был побит декадный рекорд максимальной температуры воздуха - +24,1 градуса обеспечили лишь дневной рекорд.

Новые рекорды месяца установлены на 16 станциях наблюдения. Только в Алуксне, Бауске, Добеле, Елгаве, Колке, Лиепае, Павилосте, Салдусе и Вентспилсе удержались предыдущие рекорды самого жаркого дня апреля.

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Наибольшая разница между вчерашней температурой и прежним максимумом жары была в Вентспилсе и Лиепае, где воздух прогрелся до +23,9 и +24,1 градуса соответственно, не дотянув до рекордов 2019 года на 2,2 и 2,9 градуса соответственно.

В пятницу в Риге было очень жарко: температура воздуха достигла +28 градусов, установив новый дневной, декадный и месячный рекорд.