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Alexandra Nekrasova
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Четверг будет облачным и дождливым

Птица под дождем. Иллюстративное фото
Птица под дождем. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В ближайшие сутки некоторые регионы Латвии пересечет зона осадков - в Земгале дожди ожидаются ночью и утром, а в Латгале - днем, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром местами возможен туман, а температура воздуха составит +5...+10 градусов.

Днем в четверг, 24 апреля, солнечно будет лишь в некоторых регионах Латвии, температура воздуха повысится до +8...+13 градусов, немного теплее будет на юге Латгале.

В Риге ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха составит от +7 градусов ночью до +10 градусов днем.

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