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Снова дожди: в ближайшие сутки часть Латвии пересечет зона осадков

Птица под дождем. Иллюстративное фото
Птица под дождем. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В ближайшие сутки некоторые регионы Латвии пересечет зона осадков - в Земгале дожди ожидаются ночью и утром, а в Латгале - днем, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром местами возможен туман, а температура воздуха составит +5...+10 градусов.

Днем солнечно будет лишь в некоторых регионах Латвии, температура воздуха повысится до +8...+13 градусов, немного теплее будет на юге Латгале.

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