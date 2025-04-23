Снова дожди: в ближайшие сутки часть Латвии пересечет зона осадков

Ночью и утром местами возможен туман, а температура воздуха составит +5...+10 градусов.

Днем солнечно будет лишь в некоторых регионах Латвии, температура воздуха повысится до +8...+13 градусов, немного теплее будет на юге Латгале.

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В Риге ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха составит от +7 градусов ночью до +10 градусов днем.