Вторник будет ветреным и дождливым

Зона осадков утром во вторник будет пересекать территорию Латвии начиная с северо-запада. Днем ожидается северо-западный, северный ветер, в западных и центральных районах порывистый. Днем воздух прогреется до +7…+11 градусов.

Предстоящей ночью воздух остынет до +2...+7 градусов, а в центральных и восточных районах Латвии на уровне травы также ожидаются заморозки при понижении температуры воздуха до 0...-1 градуса.

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В начале ночи возможны прояснения, однако в середине ночи по направлению с севера небо постепенно затянет облаками. На севере страны возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный, западный ветер, порывистый на побережье.

В Риге ночь тоже начнется с ясной погоды, а во второй ее половине станет пасмурно. Осадков, правда, не ожидается. Будет дуть юго-западный, западный ветер от слабого до умеренного, воздух остынет до +3...+5 градусов.