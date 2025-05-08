Ночью в Руцаве был побит рекорд холода 8 мая

Это второй побитый в Латвии рекорд холода за последний год, в свою очередь число побитых рекордов тепла за это время достигло около 450.

На большей части территории страны из-за облаков прошедшая ночь была теплее, чем прогнозировалось - местами температура воздуха сохранилась выше нуля градусов.

В пять часов утра температура воздуха в наблюдательной сети LVĢMC была от -0,9 градуса в Руцаве до +5,4 градуса в Даугавгриве.

Напомним, в четверг температура воздуха в Латвии не превысит +7...+10 градусов, прогнозируют синоптики.

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Ожидается умеренный северный, северо-западный ветер и переменная облачность, на побережье и юге Рижского залива день будет более солнечным. Местами пройдут кратковременный снег, град и небольшой дождь.

В Риге утром ожидается кратковременный дождь, после полудня небо прояснится. Температура воздуха в столице составит около +9 градусов.

Погодные условия в Латвии определяются холодными воздушными массами, поступающими из Арктики по восточному краю антициклона.