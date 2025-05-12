Латвию накрыла первая волна холода с 2023 года

На прошлой неделе в Латвию пришла волна холода, первая с 2023 года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Волна холода определяется LVĢMC как период, когда минимальная температура воздуха опускается ниже 10-процентной отметки климатической нормы в течение как минимум шести дней подряд. Волна тепла в свою очередь определяется как период продолжительностью не менее шести дней, в течение которого максимальная дневная температура воздуха превышает 90-процентную отметку климатической нормы.
Климатической нормой считается среднестатистический 30-летний период с 1961 по 1990 год, на основе которого анализируются изменения климата.
Последняя холодная волна, соответствующая определению LVĢMC, наблюдалась в Латвии в первой декаде декабря 2023 года. В прошлом году было десять волн тепла и ни одной волны холода, хотя погодные условия в январе и первой половине мая были близки к критериям волны холода. Однако между несколькими холодными днями были отдельные теплые дни, и температура воздуха, соответствующая холодной волне, в прошлом году не держалась шесть дней подряд.
В этом году в первой половине апреля подряд шли пять суток с температурой, соответствующей волне холода, но ни на одной метеостанции условие шести дней подряд выполнено не было.
Начиная с 5 мая, каждую ночь хотя бы на одной станции наблюдения минимальная температура воздуха была ниже 10-процентной отметки климатической нормы. 12 мая - шестой холодный день подряд в Руцаве, что означает, что на этой станции наблюдения была зарегистрирована волна холода - первая волна холода в Латвии за последние 17 месяцев.
Самая низкая температура воздуха в этом месяце в сети наблюдений LVĢMC была зафиксирована в Даугавпилсе, где на восходе солнца 9 мая столбик термометра опустился до -4,8 градусов. Самым холодным днем было 7 мая, когда максимальная температура воздуха по всей стране составила всего +6...+8 градусов.
В этом месяце было побито три рекорда холода, и еще один рекорд был побит в конце апреля. Это единственные рекорды холода в Латвии за последний год, в то время как количество рекордов тепла за этот период достигло около 450.
7-9 мая среднесуточная температура воздуха в стране была на шесть градусов ниже нормы, а 10-11 мая - чуть ниже +7 градусов, что на четыре градуса ниже нормы.
По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, на этой и следующей неделе в Латвии ожидается на 1-3 градуса прохладнее нормы, однако прогнозы на следующую неделю разнятся - возможна и более теплая погода.
Как уже сообщалось, май, вероятно, станет первым с января 2024 года месяцем в Латвии, который окажется холоднее нормы.
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