Латвию накрыла первая волна холода с 2023 года

Начиная с 5 мая, каждую ночь хотя бы на одной станции наблюдения минимальная температура воздуха была ниже 10-процентной отметки климатической нормы. 12 мая - шестой холодный день подряд в Руцаве, что означает, что на этой станции наблюдения была зарегистрирована волна холода - первая волна холода в Латвии за последние 17 месяцев.

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Самая низкая температура воздуха в этом месяце в сети наблюдений LVĢMC была зафиксирована в Даугавпилсе, где на восходе солнца 9 мая столбик термометра опустился до -4,8 градусов. Самым холодным днем было 7 мая, когда максимальная температура воздуха по всей стране составила всего +6...+8 градусов.

В этом месяце было побито три рекорда холода, и еще один рекорд был побит в конце апреля. Это единственные рекорды холода в Латвии за последний год, в то время как количество рекордов тепла за этот период достигло около 450.

7-9 мая среднесуточная температура воздуха в стране была на шесть градусов ниже нормы, а 10-11 мая - чуть ниже +7 градусов, что на четыре градуса ниже нормы.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, на этой и следующей неделе в Латвии ожидается на 1-3 градуса прохладнее нормы, однако прогнозы на следующую неделю разнятся - возможна и более теплая погода.

Как уже сообщалось, май, вероятно, станет первым с января 2024 года месяцем в Латвии, который окажется холоднее нормы.