В Риге с начала мая количество осадков достигло 184% от месячной нормы

С начала месяца количество осадков в столице достигло 87,6 миллиметра, что соответствует 184% от нормы в мае, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Самые обильные дожди были 15-го, 16-го и 18-го мая - в эти дни количество осадков в Риге было соответственно 23,3, 18,7 и 22,2 миллиметра.
Сильные дожди были и в других местах Латвии, в реках значительно поднялся уровень воды.
Во вторник и в среду как в Риге, так и в других местах Латвии ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, но с четверга начнутся осадки, местами они будут сильными и могут сопровождаться грозой, прогнозируют синоптики.
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